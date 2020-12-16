Москва, 16 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения 2020

«Искусственный интеллект будет применяться при анализе тех данных, которые агрегируют операторы мобильной связи. В этот раз мы впервые будем экспериментировать с большими данными», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что все операторы мобильной связи владеют информацией о перемещениях абонентов. На основе этих данных Росстат получит сведения о количестве населения муниципальных районов и городских округов, это позволит уточнить результаты переписи.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально Всероссийскую перепись населения планировалось провести в октябре 2020 года, однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции её было решено перенести на апрель (с 1 по 30) 2021 года. Однако в ряде отдалённых и труднодоступных регионов она началась уже с 1 октября.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков сообщал, что общий бюджет всех мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения и обработке её результатов составит 33 млрд рублей.

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