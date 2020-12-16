Москва, 16 декабря, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Автобусы рейса Москва — Донецк начнут курсировать с международного автовокзала «Саларьево» 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

"17 декабря открывается продажа билетов на рейс по маршруту Москва — Донецк отправлением с международного автовокзала «Саларьево» в 19:30 через день, в период с 25 по 30 декабря — ежедневно», — говорится в сообщении.

Цена взрослого билета на автобус составит 2500 рублей. Для детей до 12 лет при предъявлении свидетельства о рождении цена составит 1250 рублей.

Ранее с территории России попасть напрямую в ДНР или ЛНР можно было только на автобусах, следующих из Ростова-на-Дону.