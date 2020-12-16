В Пекине выявлен один новый «импортный» случай COVID-19
Пекин, 16 декабря, 2020, 09:42 — ИА Регнум. В Пекине выявлен один новый «импортный» и один бессимптомный случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.
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Проверка пассажиров на коронавирус в китайском аэропорту
Как сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения, зараженными оказались два гражданина Китая, прибывшие одним рейсом из Дании 1 декабря в Межударный аэропорт Столичный города Пекина.
Изначально у обоих был отрицательный результат на новый коронавирус, но результаты оказались положительными при последующем тесте в 14 декабря.
По данным комиссии, в Пекине не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного, бессимптомного или предполагаемого локального случая заболевания COVID-19.