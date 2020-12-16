Петрозаводск, 16 декабря, 2020, 09:39 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 341 человека. Это всего на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили 16 декабря в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых выявленных 324 человека заболели, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, шесть — в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент в больницах республики находятся 738 человек с ковидом, из них шестеро на ИВЛ.

Тем временем в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. Таким образом, в регионе с начала пандемии умерли 132 человека.

Новые летальные исходы зафиксированы в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, там скончались жительница Кеми, 1940 года рождения, и житель деревни Рыпушкалицы Олонецкого района, 1965 года рождения. А в Республиканской инфекционной больнице скончалась петрозаводчанка, 1935 года рождения. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Карелии заразились22 287 жителей, из них14 406 выздоровели, в том числе 418 человек за прошедшие сутки.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 42 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3169 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).