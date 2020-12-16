Москва, 16 декабря, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В работе мессенджера WhatsApp в ряде стран, включая Россию, зафиксированы сбои. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, 16 декабря.

Microsiervos Месенджеры

Уточняется, что наибольшее число жалоб на работу WhatsApp приходит от пользователей из европейских стран (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции), а также из ряда стран Латинской Америки (Аргентины, Бразилии, Мексики и Перу). При этом в России на неполадки больше всего жалуются жители Москвы.

У 96% пользователей WhatsApp наблюдаются проблемы с подключением к серверу, а ещё 3% жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Сбои наблюдаются во всем мире у пользователей мессенджера Telegram. Из них 86% не могут подключиться к сервису, а ещё 13% не могут отправлять сообщения.

Кроме того, пользователи во многих странах жалуются на проблемы видеохостинга YouTube, у 61% из них не проигрываются видео, у 34% — сбои при загрузке веб-сайта, а ещё 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря жалобы на неполадки в работе сервисов Google поступали от пользователей ряда стран.