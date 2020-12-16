Челябинск, 16 декабря, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Администрация Ленинского района Челябинска готова выделить более 1,2 млн рублей на услуги такси. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Petar Milošević Такси

Точная сумма составляет 1 217 553 рубля. Сейчас идёт подача заявок, которая продлится до 23 декабря. А затем предстоит определить победителя конкурса.

Источником финансирования является бюджет района. Отметим, указанная сумма является максимальной. Возможно, в итоге контракт заключат по меньшей цене.