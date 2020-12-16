Москва, 16 декабря, 2020, 09:12 — ИА Регнум. В Москве планируется построить крупный спортивный комплекс «Чкалов Арена». Его возведут на месте бывшего Тушинского аэродрома, сообщили 16 декабря в Стройкомплексе.

Vulkan-Avia (Иванов Андрей) На Тушинском аэродроме

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Проект строительства «Чкалов Арены» одобрен Москомархитектурой. Здание площадью около 32 тыс. кв. метров возведут в районе Покровское-Стрешнево.

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В спортивном комплексе расположатся ледовый дворец, центры художественной гимнастики, автомобильного спорта и фитнес-центр с бассейном. В универсальном зале-трансформере можно будет играть в волейбол, гандбол и баскетбол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется построить крупные спортивные комплексы с ледовыми аренами.

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