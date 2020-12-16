Екатеринбург, 16 декабря, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Из-за пандемии COVID-19 в Екатеринбурге имеется дефицит строителей-мигрантов. Об этом заявил глава «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников на пресс-конференции.

Трудовые мигранты

Руководитель предрёк строительной отрасли кризис, если через полгода не будут отменены «коронавирусные» ограничения, сдерживающие приток рабочей силы. Впрочем, в Екатеринбурге ситуация лучше, чем в Москве, — в столице стройки были остановлены из-за эпидемиологической ситуации.

Президент «Ассоциации ИЖС» Максим Назаренко добавил, что проблему можно решить с помощью привлечения местных жителей из городов-спутников Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Юрий Данилов предположил, что количество трудовых мигрантов в России сократится из-за второй волны коронавируса.