Москва, 16 декабря, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Рубль 15 декабря подешевел по отношению к британскому фунту, укрепился к доллару и единой валюте. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок на фоне оптимизма в связи с массовой вакцинацией против COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Также укреплению рубля способствовали переговоры о стимулировании американской экономики в объеме 908 млрд долларов. Пара доллар/рубль снизилась на 0,65%, до 73,39 руб., евро/рубль — на 0,51%, до 89,23 руб. Пара фунт/доллар повысилась на 0,80%, до 98,68 руб.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что вакцина против COVID-19 компании Moderna безопасна.

Регулятор собирается одобрить вакцину. Власти Германии 23 декабря выдадут разрешение на применение вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Заседание по пакету мер стимулирования продолжается. В переговорах наблюдается прогресс. Участники рынка ожидают, что на этой неделе демократы и республиканцы примут его.

Кроме вышеперечисленных факторов, поддержку рублю оказало общее ослабление доллара США. Его позиции пошатнулись на фоне укрепления британского фунта. Курс британского фунта вырос на 1,42%, до 1,3469.

Рост вызвали новости о том, что Британия и Европейский союз на этой неделе заключат соглашение по торговле после Brexit. На этом фоне рубль подешевел на 0,80%, до 98,68 руб.

Сегодня, 16 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе (-0,16%). Баррель нефти стоит $50,63. Несмотря на слабый отчет Американского института нефти, покупатели могут спокойно двигаться к уровню $51,65.

Пара доллар/рубль находится на поддержке 73,30 руб. Продавцам нужно сегодня закрепиться под ним, иначе цена обратно вернется к уровню 74,10 руб. При закрытии дня выше 74 руб. покупателям откроется дорога к уровню 74,60 руб.

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