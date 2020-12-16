Ульяновск, 16 декабря, 2020, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области начала работать микробиологическая лаборатория Mars для мониторинга качества выпускаемой продукции. Она открылась в онлайн-режиме, в мероприятии принял участие губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru В новой микробиологической лаборатории

Лаборатория построена в поселке Чердаклы рядом с фабрикой Mars, которая производит кондитерскую продукцию. В лаборатории будут проводиться исследования с целью подтвердить соответствие товаров (шоколадное производство) государственным, нормативным и корпоративным требованиям. На предприятии поясняют, что это позволит ускорить исследования и выпуск готовой продукции в оборот.

Губернатор отметил, что компания Mars, которая работает в Ульяновской области более десяти лет, является «надёжным партнёром» региона. Здесь создано более 600 новых рабочих мест, реализован ряд крупных инвестиционных проектов — в частности, построены две фабрики, цех упаковки, центр изучения питания домашних животных. При этом используется современный подход в части бережного отношения к окружающей среде.

«Не первый год применяется рациональный подход к потреблению электроэнергии, газа и воды. А в начале 2020 года здесь введен в эксплуатацию современный комплекс очистных сооружений на фабрике по производству кормов для домашних животных», — сказал Сергей Морозов.

Президент ООО «Марс», генеральный директор Mars Wrigley в России Махер Батруни подчеркнул, что Ульяновская область является стратегически важным регионом для компании. Он высоко оценил поддержку губернатора и правительства, которую «ощущают на всех этапах сотрудничества».

Ulgov.ru Микробиологическая лаборатория

По словам Батруни, в строительство новой микробиологической лаборатории вложено 375 млн рублей, общий объем инвестиций компании в Ульяновской области превысил 11 млрд рублей. По данным властей, ежегодно «Марс» направляет более 1 млрд рублей налоговых платежей.

Ранее генеральный директор корпорации развития Ульяновской области» Сергей Васин отмечал, что выбор инвестора в пользу региона «свидетельствует, что иностранным компаниям комфортно здесь работать».