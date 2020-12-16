Красноярск, 16 декабря, 2020, 07:53 — ИА Регнум. Городской совет Красноярска не поддержал инициативу оппозиционных депутатов по возвращению прямых выборов мэра.

Svetlov Artem Красноярская администрация

С 2015 года в Красноярском крае предусмотрена только одна форма избрания глав муниципалитетов — депутатами из числа прошедших конкурсный отбор кандидатов.

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За возврат прямых выборов мэра Красноярска выступали 16 депутатов горсовета от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Они предложили обратиться в региональный парламент с законодательной инициативой по внесению соответствующих поправок к закону о местном самоуправлении.

Депутаты внесли своё предложение в начале октября 2020 года. В декабре проект постановления рассмотрела комиссия по городскому самоуправлению, однако отзыв на него она не вынесла. Большинство членов комиссии (депутаты от «Единой России») воздержались от голосования.

На сессии 15 декабря в горсовете разгорелся спор о целесообразности возвращения прямых выборов.

По словам лидера фракции ЛДПР Романа Крастелева, избрание глав способом назначения — это ошибка.

Высказался по этому вопросу и депутат-единоросс Вячеслав Дюков.

«Я не против прямых выборов, но не тогда, когда на них приходят голосовать 15−20% избирателей, и мы получаем популиста-идиота, которого потом пять лет не сможем снять», — цитирует Дюкова «Коммерсантъ».

Спикер горсовета Наталия Фирюлина заявила, что если парламент откажется поддержать инициативу, не будет «никакой катастрофы»:

«Никто не мешает депутатам Заксобрания внести эти поправки самим».

В итоге для принятия постановления не хватило четырех голосов. 15 оппозиционных депутатов поддержали постановление, семь депутатов от ЕР были против, десять депутатов от ЕР воздержались.

Добавим, в горсовете Красноярска большинства у ЕР нет. «Единая Россия» контролирует 17 мест из 35, ЛДПР — 11, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, партия «Зеленые» — одно.

Напомним, в Сибирском федеральном округе прямые выборы мэра остаются в Абакане, Новосибирске и Томске.