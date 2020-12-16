Киев, 16 декабря, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Украинские депутаты должны дать России «ответочку по принципам улицы», заявил депутат Верховной рады Украины и член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире телеканала «Наш».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

По его словам, на улице и в политике принципы отношений схожи.

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать «ответочку»… На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться… Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал парламентарий.

Так, Шевченко призывает ответить на новые санкции со стороны России в адрес политических деятелей Украины. Депутат добавил, что действия Москвы могут «поставить крест» на «Слуге народа» в вопросе будущих переговоров по Донбассу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Россия расширила санкционный список в адрес Украины до 849 лиц. Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга написал в своем Facebook, что действия Москвы являются примером и Киев должен был давно поступить схожим образом.