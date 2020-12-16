Анадырь, 16 декабря, 2020, 06:58 — ИА Регнум. На Чукотку доставили 100 доз вакцины «Спутник V». Вакцинация медиков из «красной зоны» продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Читайте также: На Среднем Урале анонсировали массовую вакцинацию жителей от COVID-19

«За два дня вакцинированы 35 человек, в новом году планируем привить от коронавируса до 60% жителей округа», — сказал губернатор Роман Копин.

В ближайшее время ожидается поставка из Москвы ещё 200 доз вакцины.

«Полтора месяца назад прививали сотрудников скорой помощи, приёмного и инфекционного отделений. Все вакцинацию перенесли хорошо», — добавила замглавного врача окружной больницы Эмилия Рамазанова.

На 16 декабря в регионе зарегистрировано 442 случая заражения коронавирусом, выздоровели 378 человек, скончались четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация жителей Свердловской области от новой коронавирусной инфекции начнётся в январе 2021 года.