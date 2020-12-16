Москва, 16 декабря, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы взыскал с АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», которое входит в дивизион госкорпорации «Ростех», в пользу Министерства обороны РФ неустойку в размере 21 541 340,48 рубля. Министерство запрашивало более 870 млн рублей, но в остальной части требования судья отказал. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В основе спора на 870 206 856,55 рубля лежал контракт от сентября 2016 года на выполнение опытно-конструкторской работы. Стоимость контракта составляла 770 млн рублей. Посчитав, что сроки реализации работ по договору были нарушены, министерство обратилось в суд с требованием о взыскании неустойки.

«Как следует из материалов дела, истец начислил неустойку от всей стоимости контракта, цена по которому является ориентировочной в силу отсутствия достаточных исходных данных в момент его заключения (невозможность определения величины затрат по ОКР), при том, что обязательства разбиты на отдельные этапы по срокам и цене и на момент расчёта неустойки в базу для её начисления включена стоимость этапов, срок исполнения которых не наступил», — отметил судья и размер требования сократил.

Напомним, в середине декабря 2020 года к концерну «Созвездие», в который входит институт систем связи, подал два многомиллионных иска Минпромторг России. Он требует с концерна более 83 мл рублей. Также пока не рассмотрены претензии министерства и о взыскании штрафа на 37,6 млн рублей.