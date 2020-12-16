Москва, 16 декабря, 2020, 03:05 — ИА Регнум. Судья арбитража Москвы Владислав Поздняков удовлетворил иск централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края» к Минобороны России. Ответчик обязан после вступления вердикта в законную силу пересмотреть свой отказ в передаче нежилого здания в Майкопе. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Усач Тимофей ИА Красная Весна В суде

В основе спора, начавшегося в сентябре 2020 года, лежало письмо министерства от 9 января 2020 года. Данным документом управлению было отказано в передаче нежилого здания на улице Краснооктябрьская, 14, строение 3 в Майкопе.

Судья признал отказ незаконным и обязал министерство «устранить в месячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путём повторного рассмотрения заявления» о передаче нежилого здания площадью 43 кв. м с кадастровым номером 01:08:0507073:191.

По данным сервиса Росреестра, спорный объект — это здание штаба кадастровой стоимостью 855 324,16 рубля, которое находится в государственной федеральной собственности.

Напомним, в ноябре 2020 года за Центральным духовным управлением мусульман России также через суд были признаны права на здание мечети, возведённой в Башкирии 16 лет назад.