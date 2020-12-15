Прага, 16 декабря, 2020, 01:14 — ИА Регнум. Массовое добровольное тестирование экспресс-тестами на выявление коронавирусной инфекции начинается в Чехии 16 декабря, заявила чешский главный санитарный врач Ярмила Ражова в ходе пресс-конференции.

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"Начинается всеобщее добровольное и бесплатное для жителей Чехии тестирование антигенными тестами на коронавирус», — заявила она.

По ее словам, тестирование изначально планировалось начать 18 декабря, однако правительство Чехии поспособствовало более раннему началу кампании. Уже в республике создали 170 пунктов для забора анализов. Также тесты можно будет сдать в медучреждениях страны. Правительство планирует, что ежедневно в Чехии будет выполняться до 60 тысяч тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 декабря в Чехии ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19. В частности, в республике запретили работу ресторанов, отелей и фитнес-клубов. Также жителям страны запрещено выходить ан улицу с 23:00 до 5:00.