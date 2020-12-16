Москва, 16 декабря, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Решение правительства России продлить действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года, что позволяет ликвидировать санкционные продукты, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной прилавок

"Именно благодаря такой политике, что ответные санкции вводятся на запрет ввоза продуктов для населения цены на внутреннем рынке имеют стабильный рост. Ну, а для поддержания цен, в потребительском диапазоне производители снижают качество», — написал пользователь «Е».

Многие пользователи выразили своё безразличие по вопросу отсутствия на российском рынке санкционных товаров. Люди призывают руководство страны решить вопрос с неудовлетворительным качеством продуктов из списка импортозамещения.

«Да чёрт с ней, с санкционкой. Вы хотя бы организуйте производство элементарных продуктов, за которые не противно платить деньги: чистую, не гнилую картошку, не тухлый лук. Элементарные продукты уже не в состоянии выпускать самостоятельно. Похоже, что у отечественных производителей новая мораль: делай любую дрянь — всё равно купят. Альтернативы то нет», — поделился своим мнением пользователь Kvaytor.

Другие встретили данную новость с радостью. Люди считают, что голод в стране данное решение не спровоцирует, а наоборот, поддержит отечественных производителей.

«Ну и правильно — от дефицита, как в СССР, мы не страдаем, а нашей промышленности импортозамещение все-таки пошло на пользу. Сколько новых брендов, сколько местных производителей получили преимущество и вырвались в гонке за потребителя. Я вот все чаще обращаю внимание, что что-то качественное в моей продуктовой корзине оказывается российским, и это здорово. 100% импортозамещение, которого так ждут многие критики в соцсетях, и не нужно никому было, все-таки международная торговля — тоже мощный инструмент в развитии экономики», — считает Мария С.

Других же возмутило то, что решение о введении эмбарго принималось без учёта мнения народа России. Граждане уверены, что такие вопросы необходимо выносить на референдум.

«Вообще, прежде чем запрещать продукты для населения, в цивилизованных странах данное решение принимают вместе с людьми на референдуме. А у нас просто взяли и лишили людей продуктов. Это дикость — лишать свой народ продуктов питания», — пишет Oksana G.

Напомним, 14 декабря правительство России продлило действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года.