Белград, 15 декабря, 2020, 22:28 — ИА Регнум. В истории вокруг перехода контроля над распределением электроэнергии на севере Косово и Метохии в руки албанского оператора больше всего удивляет молчание сербских властей. Такое мнение ИА REGNUM высказала политолог, член президиума сербской партии «Заветники» Милица Джурджевич.

Kostt.com Рабочие KOSTT

Напомним, что премьер-министр Албании Эди Рама 14 декабря сообщил о том, что компания-распределитель электроэнергии сепаратистского Косово KOSTT начала работать независимо от сербского оператора «Электросеть Сербии» и стала частью единого блока с албанским оператором OST. Ранее косовское издание на сербском языке сообщало, что это произойдет как раз в середине декабря.

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По словам Джурджевич, условия для узурпации сербского имущества в Косово и Метохии были созданы в 2013 году подписанием Брюссельских соглашений. Тогда Белград признал существование косовской системы распределения электроэнергии и обязался поддержать вступление компании из сепаратистского Косово в Европейскую сеть распределителей электроэнергии (ENTSO-Е), напомнила она.

«Соглашение об энергетике предусматривает выделение Косово в отдельную контрольную область. Этим Приштина злоупотребила в начале декабря 2019 года, подписав с албанской компанией-распределителем электроэнергии соглашение о создании косовского контрольного энергетического блока в Тиране. Это всего лишь очередной шаг к созданию «Великой Албании», в данном случае в сфере энергетики», — считает эксперт.

Также Джурджевич напомнила о том, что в апреле 2020 года большинство стран-членов Европейской сети распределителей электроэнергии проголосовало за то, чтобы территория Косово и Метохии вышла из блока, находящегося под контролем «Электросетей Сербии», и присоединилась к албанскому контрольному механизму.

«Этим надзор и ответственность за функционирование энергетической системы в Косово и Метохии перенесены на Албанию, а косовский оператор получил право самостоятельно собирать деньги от распределения электроэнергии. Конечная цель — это выделение Косово и Метохии из электроэнергетической системы Сербии, изъятие гидроэлектростанции Газиводе и трансформаторной подстанции Валач, которые являются стратегически значимыми объектами для выживания сербов на севере края», — отметила политолог.

По ее словам, как раз это и происходит — сначала была достигнута договоренность о том, что Сербия в соответствии с законами сепаратистского Косово учредит два дочерних предприятия, которые будут снабжать электричеством северную часть края, населенную преимущественно сербами; тем не менее албанцы теперь утверждают, что только они будут контролировать снабжение всей территории края.

«Это очередной удар для этой северной крепости сербского народа в Косово и Метохии. Надо сказать, что в этом участвуют и иностранные государства. Германия вложила почти 100 миллионов евро в расширение электросети Косово. Немецкие компании профинансировали и строительство линии электропередачи мощностью 400 киловатт между Косово и Албанией. Этот проект стоил более 75 миллионов евро. Но здесь больше всего беспокоит молчание сербских властей. Редкими и блеклыми заявлениями нельзя защищать суверенитет, государственные границы и народ в Косово и Метохии. Президент Сербии должен выйти и ответить на заявления Приштины и Тираны о переходе распределительных сетей на севере края в их руки. Сербия не должна отступить перед шантажом вдохновителей «Великой Албании» и остановить поставку электроэнергии в Валач», — резюмировала Милица Джурджевич.

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