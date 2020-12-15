Минск, 15 декабря, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Управление внутренних дел Советского района белорусского города Гомеля предоставило заявительнице официальный ответ, согласно которому слова «дура» и «идиотка» не являются оскорблением. На основании такого заключения дело об административном правонарушении прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения.

ИА REGNUM Автомобиль белоруской милиции

По словам работницы гомельской аптеки, постоянно оскорбляющий её клиент таким образом выражает недовольство отказом продавать ему лекарства без рецепта. Она рассказала: «У меня довольно большой стаж, и я не реагировала на оскорбления. Пик наступил 1 ноября, когда он пришел с просроченным рецептом. Когда я об этом сообщила — стал кричать, обозвал меня идиоткой, козлиной и дурой, сообщил, что я больше не буду работать. Я сказала: если не прекратите — обращусь в милицию. Ну и позвонила».

Представители МВД Белоруссии отреагировали на заявление гражданки. Полученный от них письменный ответ озадачил не только её.

«Так как согласно толкового словаря Ожегова слова «Дура и Идиотка» оскорблением не является и имеет значение: лицо, страдающее слабоумием и употребляется, как бранное слово. В связи с чем вышесказанные в Ваш адрес фразы «Дура и Идиотка» являются бранными, и не являются оскорблением, так как представляют собой критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме», — сказано в письме начальника отделения милиции А.А.Кусмерчика (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Обстоятельства скандальной истории опубликовал белорусский портал «Онлайнер». Сообщается также, что УВД Гомельской области не исключает повторной проверки обстоятельств произошедшего.

Вероятно, пока нет иного решения белорусских властей, использование слов «дура» и «идиотка» позволительно в отношении не только работниц аптек, но также представительниц органов государственного управления постсоветской республики.