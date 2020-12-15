Киев, 15 декабря, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Принятый проект государственного бюджета на 2021 год является реальным и, к сожалению, вполне соответствующим нынешнему положению дел на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом на брифинге вечером 15 декабря заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гетманцев призвал всех понять, что Украина — бедная страна, которая не может себе позволить платить высокие зарплаты государственному сектору.

«30 лет эту страну доводили до того состояния, в котором она сейчас находится… Мы понимаем, что не можем обеспечить заработные платы учителям, медикам, пенсии на уровне европейских. Мы не можем обеспечить это в стране, в которой половина экономики, а возможно и больше половины, находится в тени», — сказал представитель «Слуги народа».

Соответственно, заявил Гетманцев, надо смириться с тем, что именно этот бюджет для Украины является реальным.

«Приняв бюджет, мы можем оттолкнуться от него, используя ресурсы, которые в нем заложены, начать устойчивое развитие нашего государства», — подчеркнул депутат.

В завершение он заявил, что ряд бюджетных вопросов так и остался нерешенным, хотя и не уточнил, о чем конкретно идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий дефицит на уровне 5,5% ВВП. В документе предусматривается рост ВВП на уровне 4,6%; потребительская инфляция — 7,3%; уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год является «сбалансированным и реалистичным для исполнения».

«Теперь новосформированные громады могут приступить к формированию собственных смет, ведь с 1 января именно люди в громадах должны решать, на что тратить деньги», — добавил он.