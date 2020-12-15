Сыктывкар, 15 декабря, 2020, 21:22 — ИА Регнум. В новогодние каникулы в Коми планируют обойтись без введения новых ограничительных мер. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава республики Владимир Уйба.

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«В этот раз это будет семейный Новый год без каких либо праздничных мероприятий. Новые ограничительные меры в Коми не планируются», — сказал Уйба.

Напомним, за последние сутки в Коми выявили 295 новых случаев COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Ухте — 69 случаев, Сыктывкаре — 68, Сосногорске — 24, Усинске — 23.