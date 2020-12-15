Пекин, 28 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Китайское подразделение Buick (принадлежит корпорации General Motors) оснастила Verano новым двигателем. Об этом сообщается на сайте Drive.ru.

IFCAR Автомобиль Buick Verano

Теперь у Verano вместо 118-сильного четырехклапанного мотора 1.5 SIDI и его турбированной версии мощностью 169 л. с. под капот устанавливается турботройка мощностью 125 л. с. объёмом 1 л. и движок мощностью 165 л. с. объёмом 1,3 л.

Первый двигатель агрегатируется с 6-скоростной автоматической коробкой передач, а второй мотор с вариатором. При этом «робота» у авто нет.

Кроме того, фонари обновлённой модели модернизированы. Теперь между ними имеется соединительная планка. Номер автопроизводители перенесли на багажник.

Стоит отметить, что патрубки бампера у этой модели расставлены шире, а между ними появился стоп-сигнал.

Сообщается, что обновлённый Buick Verano выйдет на авторынок Китая осенью 2019 года.

Напомним, американская корпорация General Motors планирует отказаться от производства машин с гибридными моторами.

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