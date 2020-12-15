Москва, 16 декабря, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Развитие парламентского измерения «нормандского формата» станет темой в рамках диалога с коллегами из Франции и Германии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Виктор Медведчук

«Решения, принятые в рамках «нормандского формата» главами государств, должны реализовываться в законодательных органах. Если Украина, заявляя позицию в рамках «нормандской четверки», собирается исполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе», — цитирует Володина «Российская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем Межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком. В ходе встречи отмечалось, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в диалог стран «нормандской четверки», но сейчас он должен быть активизирован.