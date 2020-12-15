Ярославль, 15 декабря, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Прокурор города Ярославля Игорь Мокичев покинул свой пост. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в прокуратуре региона.

City-yaroslavl.ru Игорь Мокичев

Мокичев переходит на работу в прокуратуру Ярославской области. Он возглавит отдел государственных обвинителей. Исполняет обязанности руководителя прокуратуры областного центра заместитель городского прокурора Любовь Созинова.

О причинах кадровых перемещений не сообщается. Стоит отметить, что предшественник Мокичева Алексей Кукин также перешёл из прокуратуры города в областную.