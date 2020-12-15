Пекин, 15 декабря, 2020, 20:27 — ИА Регнум. На ноябрь 2020 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае вырос на 5,5%, достигнув в годовом выражении почти 99 млрд юаней (около 14,4 млрд долларов). Об этом 15 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и юань

Приоритетным направлением инвестиционного роста, который продолжается уже восемь месяцев подряд, выступает сфера услуг; на нее приходится более 78% общего объема ПИИ в стране. Более 700 млрд юаней, направленных иностранцами в этот сектор, по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года показывает рост в более чем 16%. В секторе высокотехнологичных услуг рост ПИИ составил более 31,5%, а в сфере проектирования и НИОКР — более 93,5%.