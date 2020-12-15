Париж, 15 декабря, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Истребитель «Рафаль», активно продвигаемый французским военно-промышленным комплексом на мировом рынке вооружений, в скором времени может получить в свой арсенал новую авиабомбу модульного типа AASM Hammer.

Tim Felce Французский многоцелевой истребитель «Рафаль»

Разрабатывающая новый авиационный боеприпас компания Safran сообщали 15 декабря об успешных испытаниях модульной бомбы AASM Hammer («Молот») весом в 1000 кг, предназначенной для нанесения ударов по наземным целям.

AASM («высоко маневренный модульный боеприпас расширенной дальности действия») представляет из себя контейнер, в котором могут размещаться как стандартные американские авиабомбы типа Mark 84, так и проникающие BLU109. Модули AASM могут оснащаться различными системами наведения — лазерной, инфракрасной, инерциальной или спутниковой.

По утверждению компании Safran, в 2021 году новые бомбы пройдут этап тестового боевого применения, после которого новый боеприпас пройдёт государственную квалификацию перед официальным принятием на вооружение.