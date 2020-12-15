Прокуратура Югры начала проверку после пожара в многоквартирном доме
Берёзовский район, Югра, 15 декабря, 2020, 20:12 — ИА Регнум. В Югре организована проверка причин пожара, произошедшего в многоквартирном доме 15 декабря в посёлке Берёзово, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Пресс-служба прокуратуры ХМАО
Пострадавший от огня дом в Берёзово (ХМАО)
При пожаре в доме с деревянными перекрытиями пострадали пятеро граждан.
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение противопожарных правил в доме, выяснят причины пожара и степень ответственности виновных лиц.