Киев, 15 декабря, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Верховная рада Украины вечером 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Rada.gov.ua Заседание Верховной рады

За принятие документа проголосовали 289 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что партия «Слуга народа» дала 225 голосов, остальное добавили внефракционные депутаты, депутатские группы и частично фракция «Батькивщина».

Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Голос» не отдали ни единого голоса за, 38 представителей этих политических сил проголосовали против.

В правительстве уверяют, что госбюджет Украины-2021 сбалансирован и реален для исполнения. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% ВВП Украины.