Рим, 15 декабря, 2020, 19:27 — ИА Регнум.

По данным навечер вторника, 15 декабря, в Италии умерли65 857человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на846 (днем ранее— на 491), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Франческо Гварди. Венеция. Северный вид на мост Риальто со стороны Фондамента-дель-Карбон. 1760-е

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"Рекорд» по количеству смертей зафиксирован в регионе Венето (Венеция, 165). Губернатор Лука Дзайа заявил, что ситуация с загруженностью больниц вызывает серьезные опасения.

Выздоровелив Италии 1 141 406человек, за сутки этот показатель увеличился на25 789(днем ранее — на22 456).

Число подтвержденных носителей выросло на14 844(днем ранее — на12 030). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 870 576 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены663 313человек — на11 796 меньше, чем днем ранее.