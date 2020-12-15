Москва, 15 декабря, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает 15 декабря пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Борис Грызлов

Уточняется, что Борис Грызлов удостоен государственной награды как «полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Орден будет вручен Борису Грызлову за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса России, за значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Владимир Путин направил Борису Грызлову поздравительную телеграмму в связи с его 70-летием.