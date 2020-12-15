Долги по зарплате в России выросли в ноябре
Москва, 15 декабря, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре увеличилась на 28 млн рублей, или на 1,5%, и по состоянию на 1 декабря составила 1 млрд 898,2 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Сообщается, что на начало декабря из общей суммы невыплаченной заработной платы 944,6 млн рублей (49,7%) приходилось на долги, образовавшиеся в текущем году, 365,6 млн рублей (19,3%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года,588 млн рублей (31%) — с 2018 года и ранее.
По данным Росстата, на 1 декабря задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них 39% составляли сотрудники обрабатывающих производств, 19% — строительства, 15% — сферы добычи полезных ископаемых, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта, 4% — здравоохранения и социальных услуг.