Москва, 15 декабря, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре увеличилась на 28 млн рублей, или на 1,5%, и по состоянию на 1 декабря составила 1 млрд 898,2 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

Сообщается, что на начало декабря из общей суммы невыплаченной заработной платы 944,6 млн рублей (49,7%) приходилось на долги, образовавшиеся в текущем году, 365,6 млн рублей (19,3%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года,588 млн рублей (31%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 декабря задолженность по заработной плате имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций. Из них 39% составляли сотрудники обрабатывающих производств, 19% — строительства, 15% — сферы добычи полезных ископаемых, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта, 4% — здравоохранения и социальных услуг.