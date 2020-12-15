Тамбов, 15 декабря, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 1,5 раза увеличили размер единовременной выплаты медикам, которые являются участниками программ «Земский доктор» или «Земский фельдшер» и работающие в сельской местности. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Карта Тамбовской области

Врачи, которые в этом году приступили к работе в медучреждениях сел или поселков, включенных в перечень удаленных и труднодоступных территорий, имеют право на единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей вместо 1 млн рублей. Фельдшерам выплачивается 750 тыс. рублей. Медики, трудоустроившиеся в структурные подразделения центральных районных больниц, расположенные в райцентрах и городах с населением менее 50 тыс. человек, по-прежнему будут получать 1,5 млн рублей.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В этом году в бюджете области предусмотрены денежные средства на выплату 52 врачам и 30 фельдшерам, пожелавшим стать участниками этих программ.

Как пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области, такое решение принято для того, чтобы привлечь медработников в ФАПы и сельские врачебные амбулатории, поскольку именно там наиболее остро ощущается нехватка медицинских кадров. Традиционно всегда больше желающих работать в центральных районных больницах, расположенных в городах. Отметим, что при утверждении перечня удаленных и труднодоступных территорий учитывалось расстояние до областного центра, в связи с чем в него не включен Тамбовский район.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нацелены на то, чтобы решить проблему нехватки профессиональных кадров в медицинских учреждениях на селе и в небольших городах. Их участники обязаны отработать на полную ставку пять лет. Для поддержки специалистов государство выплачивает им компенсационные выплаты.

Программа «Земский доктор» начала действовать в 2012 году. Власти подчёркивают, что за это время она доказала свою эффективность. За восемь лет сельские больницы пополнили 450 врачей, большинство из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь. Не менее востребованной оказалась и программа «Земский фельдшер», которую реализуют с 2018 года. За два года ее участниками стали 80 медиков.