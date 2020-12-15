Пречистое, Ярославская область, 15 декабря, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Жители села Всехсвятское Первомайского района Ярославской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с водопроводом в селе. Видеообращение они записали накануне пресс-конференции главы государства 17 декабря.

Кран

Водопровод в селе существует с 1980-х годов, однако в последние годы он остался без должного обслуживания, говорят люди.

«Он был построен и обслуживался колхозом «Смена». На протяжение последних пяти лет идёт процедура банкротства, и когда это закончится, неизвестно. Водопровод находится в бесхозном аварийном состоянии, ремонт не производится, везде протечки, часто сидим без воды. На наши устные обращения никто не реагирует. С ужасом ждём зимы. К колодцам и не хотим возвращаться. Не у каждого жителя есть возможность его выкопать. В двадцать первом веке хотим жить цивилизованно и имеем на это право. Общественный колодец один на село численностью около 200 человек», — сказали жители в видеообращении.

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Люди говорят, что водонапорную башню в любой момент могут отключить от электричества, и тогда село останется без питьевой воды. Сами жители платят за услугу и готовы платить в будущем. Обращения к местным властям пока не решили проблему.

«30 июня была встреча с главой района, где она пообещала решить проблему, но она до сих пор не решена. После обращения к губернатору была устранена одна протечка», — рассказали жители.

Как говорят жители, они очень надеются на президента в решении этого злободневного вопроса.