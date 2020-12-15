Вашингтон, 15 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену необходимо вакцинироваться от коронавируса до вступления в должность главы Белого дома, заявил 15 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Gage Skidmore Джо Байден

Он отметил, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе». Прививку необходимо сделать также будущему вице-президенту Камале Харрис, считает специалист.

«Я твёрдо убежден, что из соображений безопасности нам необходимо вакцинировать их так скоро, как только сможем», — сказал Фаучи в интервью ABC News.

Главный инфекционист США также высказал мнение, что действующему президенту Дональду Трампу, уже перенёсшему COVID-19, тоже следует вакцинироваться, чтобы «быть уверенным вдвойне».