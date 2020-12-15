Киев, 15 декабря, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Экс народному депутату Рады Татьяне Чорновол, которая работала в парламенте предыдущего созыва, вручили официальное обвинение по делу об убийстве.

Leonst Татьяна Чорновол

Об этом сама Чорновол сообщила 15 декабря через социальные сети.

Напомним, что речь идет о нападении на офис Партии регионов в феврале 2014 года, в котором участвовала Чорновол. В ходе нападения офис подожгли, в результате чего погиб человек — технический работник, не имеющий никакого отношения к политическим вопросам.

Отметим, что еще в апреле государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении экс-депутату. По предварительной информации, как отметили в ГБР, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился «офис одной из политических партий», и в результате пожара погиб работник 1948 года рождения.

В середине ноября стало известно, что ГБР завершило следствие по этому делу и менять квалификацию в отношении Чорновол не будет.

«Спасибо всем, поддерживающим меня сегодня, и всем, с кем я была на Майдане в 2013—2014-м. Вот, только вручено обвинение за участие в «революции достоинства», — заявила экс-депутат в своем комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах 2014 года прошла в Верховную раду по спискам партии «Народный фронт» Турчинова-Яценюка и была членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Чорновол участвовала в парламентских выборах 2019 года как кандидат от партии Порошенко «Европейская солидарность», однако ее место оказалось непроходным.