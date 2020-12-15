Кострома, 15 декабря, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Костромской области назначен новый уполномоченный по вопросам защиты прав и законных интересов ветеранов и граждан старшего поколения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Костромской области.

Администрация КО Дмитрий Бодрин

Новым защитником пенсионеров стал Дмитрий Бодрин — военный пенсионер, член партии «Справедливая Россия», бывший депутат Костромской областной думы, голосовавший против повышения пенсионного возраста в 2018 году. В последние годы он возглавлял костромской филиал «Центра защиты прав граждан».

Ранее в должности омбудсмена «на общественных началах» на протяжении последних пяти месяцев работал руководитель крупного костромского мясоперерабатывающего предприятия АО «Шувалово» Николай Майоров.