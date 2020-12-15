Смоленск, 15 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Итоги работы агропромышленного комплекса за 2020 год подведены в Смоленской области. Областное совещание, посвященное итогам сельскохозяйственного года, 15 декабря в режиме видеоконференции провёл губернатор Алексей Островский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области провёл региональное совещание по итогам сельскохозяйственного года

«Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Смоленщины, в первую очередь, позвольте выразить вам слова огромной благодарности за ваш тяжелейший труд, за те позитивные результаты, которые с каждым годом превышают прошлогодние показатели», — обратился к аграриям губернатор. Глава региона отметил, что результаты работы агропромышленного комплекса Смоленской области были отмечена главой государства Владимиром Путиным.

Губернатор также сообщил, что в 2020 году на реализацию областной государственной программы развития сельского хозяйства было направлено порядка 1,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. Из федерального бюджета АПК региона получил 830 млн рублей, что на 220 млн больше 2019 года. Алексей Островский отметил, что изначально при формировании бюджета на 2021 год вынужденным решением стало сокращение финансирования отрасли из областного бюджета. Однако по поручению губернатора были изысканы дополнительные средства в сумме, превышающей 100 млн рублей, что позволит сохранить финансирование на уровне текущего года. При этом все мероприятия господдержки, реализуемые в настоящее время, будут сохранены и в следующем году.

В 2020 году во всех категориях хозяйств Смоленской области было произведено валовой сельхозпродукции на 28 млрд рублей, это на 14% выше показателя 2019 года. Чистая прибыль превысила 900 млн рублей, что почти в 3,5 раза больше прошлогоднего результата. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по итогам 2020 году прогнозируется на уровне 26,5 тыс. рублей, это около 70% от средней зарплаты по региону. В 2019 году среднемесячная заработная плата в АПК была чуть более 23 тыс. рублей.

В 2020 году вся посевная площадь составила 380 тысяч гектаров, в том числе посевная площадь зерновых и зернобобовых культур подросла на 10%, составив 143 тысячи гектаров. На 12% увеличились и приблизились к 5,5 тысячам гектаров посевные площади льна-долгунца. В то же время в этом году погода с обильными осадками внесла коррективы в намеченные планы. Объёмы полученного зерна в 2020 году составили 286 тысяч тонн, это второй результат по объему производства за последние 20 лет.

Смоленская область остаётся в лидерах по производству льноволокна. Укреплению льняного комплекса Смоленской области способствовала реализация компанией «Русский лен», масштабного инвестиционного проекта по строительству льнозавода по переработке льнотресты с линией механической модификации льноволокна. Объем инвестиций превысил 2 млрд рублей. При выходе на полную мощность завод станет крупнейшим в стране по переработке льна и производству сырья для текстильных и хлопкопрядильных фабрик.

Глава региона также обратил внимание на вопрос освоения неиспользуемой пашни и повышения плодородия земель сельхозназначения.

«Мы эту проблему знаем и решаем. С 2017 года регион участвует в реализации федеральной ведомственной программы по развитию мелиоративного комплекса России. По итогам моих обращений в прошлые годы в адрес Министерства сельского хозяйства Смоленщине были выделены дополнительные средства — более чем 310 млн рублей. За три года культуртехнические мероприятия выполнили 64 сельхозтоваропроизводителя на площади, превышающей 63 тысячи гектаров. В результате моего обращения к министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву региону в 2021 году из средств федерального бюджета выделено более 120 млн рублей на проведение данных работ», — сообщил Островский.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Смоленской области на декабрь 2020 года составляет 115 тысяч голов, что на 6% больше прошлогоднего, в том числе поголовье коров — 51 тысяча, это соответствует уровню прошлого года.

«Локомотивом» отрасли выступает молочное скотоводство. Но есть к чему стремиться, и я нацеливаю всех на то, чтобы в ближайшие годы мы вышли бы на 100-процентную обеспеченность регион собственным молоком, и чтобы 100% молока, производимого в области, перерабатывалось на Смоленщине. Областная администрация предпринимает серьезнейшие усилия для того, чтобы это стало возможным», — отметил Островский.

По итогам 2020 года в Смоленской области будет произведено 90 тысяч тонн мяса скота и птицы, что на тысячу тонн больше прошлогоднего. 68% от этого объема составляет мясо свиней. Уже в 2019 году рост производства свинины позволил в регионе обеспечить рациональную норму потребления мяса в расчете на душу населения. В регионе развивается рыбоводство: по решению губернатора возвращена субсидия на производство и реализацию товарной рыбы. За последние годы рыбоводными предприятиями области был обеспечен рост производства товарной рыбы почти вдвое — на 471 тонну.

«Отдельно хочу сказать, что для стимулирования реализации смоленскими производителями молока-сырья на переработку внутри области, я распорядился изменить в текущем году подходы в предоставлении государственной поддержки молочного скотоводства. Так, установлены повышающие ставки субсидирования на возмещение затрат для тех предприятий, которые сдают молоко внутри региона. Кроме того, предприятия получившие субсидии на модернизацию молочных ферм обязаны сдавать не менее 70% производимого молока здесь, в области», — подчеркнул губернатор.

За десять месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом в регионе более чем в два раза выросли объёмы производства сливочного масла, на четверть увеличен выпуск плодоовощных консервов, на 24% колбасных изделий, на 23% — творога.

За восемь лет в регионе в сфере АПК реализовано 24 крупных инвестиционных проекта по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства с общим объёмом инвестиций в более чем 30 млрд рублей. За девять месяцев текущего года объем инвестиций в АПК региона составил 2 млрд рублей, а его доля от общего объема инвестиций в экономику региона — 9%.

В регионе в сфере АПК развивается и малый бизнес: удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции составляет 5%, фермеры содержат 7% поголовья крупного рогатого скота, 15% — овец и коз, производят 9% молока, 11% зерна, по 12% овощей и картофеля, 16% льноволокна, 28% семян рапса. В текущем году малым формам хозяйствования выплачено свыше 130 млн рублей бюджетных средств — на 21 млн рублей больше 2019 года. В том числе в виде грантов — свыше 65 млн рублей — на 16 млн больше, чем в прошлом году.

Развитие АПК тесно связано с устойчивым развитием сельских территорий. Из областного и федерального бюджетов на реализацию программных мероприятий было направлено 743 млн рублей, что в 6,5 раза превышает финансирование прошлого года. За счет данных средств реализовано 96 проектов по обустройству сел и деревень: в девяти сельских поселениях проведено уличное освещение, построено 35 спортивных и детских игровых площадок, обустроены памятные места, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны. С 1 января 2020 года в Смоленской области начала работать льготная сельская ипотека. На приобретение жилья в сельской местности гражданам стали доступны кредиты по сниженным процентным ставкам. Благодаря активной работе регионального отделения Россельхозбанка за 11 месяцев текущего года данной поддержкой воспользовались 390 человек, а сумма ипотечных кредитов превысила 700 млн рублей. В 2019—2020 годах государственную поддержку получили 55 молодых специалистов, большое внимание уделяется и популяризации сельскохозяйственных рабочих профессий.