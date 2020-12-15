Иркутск, 15 декабря, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Минпромторг России добавил в перечень приоритетных ещё три новых инвестпроекта, реализуемых на территории Иркутской области. Они направленны на увеличение производства пиломатериалов, мебельного щита, погонажных изделий, клеено-сращенной продукции, пеллет, технологической щепы. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам IV отраслевого форума «ЛПК 360°: новая эпоха развития» со ссылкой на слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Пресс-служба правительства Иркутской области Минпромторг России включил в перечень приоритетных еще три лесных инвестпроекта на территории Приангарья

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Общий объем инвестиций по новым проектам составляет более 2,5 млрд рублей. Таким образом, теперь на территории региона реализуются четыре инвестпроекта в области освоения лесов, направленных на комплексную переработку древесины.

«В текущем году правительством Иркутской область был сделан упор на сохранение лесопромышленного комплекса региона, на превращение лесной отрасли в биолесную индустрию, инновационное производство древесно-угольного брикета. Упор также сделан на проблемы и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, на восстановление лесного фонда Приангарья», — пояснил Игорь Кобзев.

Губернатор остановился и на проблемных вопросах. В этом году они, прежде всего, были связаны с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, привели к нарушению цикла работ лесного комплекса.

Тем не менее меры поддержки, оказанные правительством Иркутской области в условиях пандемии малому и среднему бизнесу в этой отрасли, позволили в 2,5 раза увеличить поступления в региональный и федеральный бюджеты от аукционной деятельности.

Форум «ЛПК 360°» является диалоговой площадкой лесной отрасли. Благодаря ей эксперты российского лесопромышленного комплекса имеют возможность обменяться мнениями о важнейших вопросах, обсудить ключевые задачи и выработать пути их решения.

В 2020 году в работе форума принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, инвестиционных компаний и отраслевых ассоциаций, крупных лесопромышленных холдингов. В рамках дискуссии были затронуты злободневные вопросы текущего года.

Помимо влияния пандемии коронавируса на лесоперерабатывающую промышленность, обсуждалось исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, меры стимулирования глубокой переработки древесины в период кризиса, развитие индивидуального строительства, необходимость расширения стандартного меблированного жилья.

Форум «ЛПК 360°: новая эпоха развития» организован Министерством промышленности и торговли РФ. Глава ведомства Денис Мантуров, обращаясь к участникам диалога, отметил, что в последние годы лесная отрасль набрала хороший темп, и сегодня важно не консервировать достижения, а идти далее по нарастающей. И есть сегменты ЛПК, даже наиболее пострадавшие в условиях пандемии COVID-19, которые демонстрируют рост производства.

Так, целлюлозно-бумажная промышленность увеличила рост своей продукции на 6,5%, бумаги и картона — более чем на 4%. Позитивная картина складывается и по биотопливу: производство добавилось на 6%, а экспорт увеличился на 23%. Благоприятная ситуация наблюдается и на рынке деревянного домостроения: спрос на эту продукцию увеличился почти на 30%.

«Преодолеть весенний кризис без больших потерь наши крупные предприятия смогли благодаря быстрой адаптации к сменяющейся конъюнктуре. Будем честны, бизнес мог поставить развитие на паузу, прикрывшись условиями пандемии. Но этого, к счастью, не произошло. Все приоритетные проекты, направленные на повышение глубины переработки, реализуются по плану», — подчеркнул Денис Мантуров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса весь апрель 2020 года и последующие месяцы были объявлены в России нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, многие предприятия закрылись. Вместе с тем президент и правительство РФ реализуют несколько пакетов мер, направленных на поддержку граждан, бизнеса и экономики в целом.