Тюмень, 15 декабря, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён участник банды, совершившей в конце 90-х и начале 2000 годов ряд разбойных нападений на территории региона и Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Осуждённый долгое время скрывался от правосудия, живя по поддельному паспорту, и был обнаружен летом 2019 года в Московской области. Другие участники банды уже отбывают длительные сроки в местах лишения свободы.

Банда была организована двумя жителями Тюмени в 1995 году. В её состав до 2003 года входили 11 человек. В преступной вооружённой группе была жёсткая дисциплина. Помимо различных видов оружия, группа была оснащена современными средствами связи. Последним преступлением банды стал расстрел сотрудников ДПС во время попытки ограбления инкассаторов.

Следствием и судом установлено, что осуждённый с 2002 по 2003 годы участвовал в разбойных нападениях на базы и склады различных фирм. Помимо этого, в сентябре 2002 года принимал участие в попытке ограбления банка.

Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Суд обвинил его по ст. 162 УК РФ («Разбой»), ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 158 УК РФ («Кража»), ст. 226 УК РФ («Хищение оружия, боеприпасов»), ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества»), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Суд приговорил участника банды к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.