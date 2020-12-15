Киев, 15 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Имея в своем распоряжении все данные о сроках третьего этапа клинических испытаний различных вакцин, власть в Киеве, отказываясь от российской вакцины, ведет себя просто преступно по отношению к украинцам.

Gamaleya.org Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Об этом журналистам в кулуарах Верховной рады сегодня, 15 декабря, заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер украинской оппоззици в очередной раз подчеркнул, что третий этап клинических испытаний вакцины «Спутник V» заканчивается в марте 2021 года, другие же вакцины от коронавируса закончат этот этап исследования только в 2022—2023 гг.

«Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире и о которых говорят, пишут и которыми уже начали вакцинирование, находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 2022-го — в начале 2023 года. Вдумайтесь: в конце 22-го или в начале 23-го… Pfizer — 2023 год… Вакцина AstraZeneca — Британия, ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 22-го — начале 23-го… И вакцина «Спутник V» заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 2021 года», — подчеркнул депутат.

Он отметил как факт, что массовая вакцинация началась с вакцины «Спутник-V», эффективность которой находится в пределах 91−95%.

«Более того, было сообщение от института — разработчика этой вакцины, Центра Гамалеи, о том, что в случае тяжелых заболеваний коронавирусом эта вакцина действует от возможности тяжелых последствий и тяжелых заболеваний на 100% эффективности. Это единственный результат, который есть сегодня в мире среди всех вакцин. Более того, 95% эффективности на этом этапе клинических испытаний, в третьей фазе, имеют Moderna и Biotech, и в среднем 70% эффективности имеет AstraZeneca, что допускается ВОЗ, так как все, что свыше 65%, может реализовываться в качестве вакцины от тех или иных заболеваний», — отметил политик.

По его мнению, фактический отказ Киева от российской вакцины — это очередное свидетельство «ограниченности, дилетантства и непрофессионализма» украинской власти, в частности министерства здравоохранения.

«Они выступают политически мотивированно в вопросах, где необходимо думать о жизни и здоровье наших людей, украинских граждан. Этого не происходит, и власть себя ведет — как минздрав, так и в целом Зеленский и его команда — по вопросу вакцинации населения преступно», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии.

До этого, в октябре, лидеру украинской оппозиции удалось предварительно договориться с президентом России Владимиром Путиным о поставках российской вакцины на Украину, однако официальный Киев отказался подтвердить это соглашение.