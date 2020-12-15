Милан, Италия, 15 декабря, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В январе-феврале 2021 года Италию ждет новый удар эпидемии коронавируса, заявил во вторник, 15 декабря, иммунолог миланского университета Марио Клеричи.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

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Третья волна эпидемии после рождественских и новогодних праздников «чрезвычайно вероятна», и проблема будет носить еще более острый характер, чем весной 2020 года или в настоящее время, полагает эксперт.

По данным на14 декабря, в Италии умерли65 011человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на491 (днем ранее— на 484). Выздоровели1 115 617человек, за сутки этот показатель увеличился на22 456(днем ранее — на16 270). Число подтвержденных носителей выросло на12 030(днем ранее — на17 938). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 855 737 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены675 109человек — на10 922 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.