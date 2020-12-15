Милан, Италия, 15 декабря, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Правые партии Италии готовы сформировать новое правительство в случае распада нынешней коалиции либералов и популистов, заявил во вторник, 15 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Голоса в парламенте для получения большинства могут быть собраны при поддержке «депутатов доброй воли» из других фракций, сказал Сальвини, намекая прежде всего, вероятно, на некоторых членов популистского «Движения 5 звезд».

В случае формирования правой коалиции пост премьер-министра, как ожидается, займет именно лидер «Лиги».

Дискуссия о возможном распаде правительства началась после серии громких заявлений со стороны «миноритарного» участника нынешней коалиции Маттео Ренци. Коллеги Ренци по правительству отказываются идти ему навстречу в вопросе о методах получения и использования средств ЕС для выхода из кризиса.

Если действующее правительство сложит полномочия, а правая коалиция не появится, должны быть объявлены досрочные выборы, отметил также Сальвини. По данным социологов, правые на досрочных выборах увеличат свое присутствие в парламенте и получат большинство голосов.