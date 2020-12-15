Калуга, 15 декабря, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Глава Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, к Моисееву обратилась Лариса Кикабидзе по вопросу оказания материальной помощи и обеспечения лекарственными препаратами.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге рассмотрят заявление о предоставлении материальной помощи инвалиду

Муж Ларисы Левановны — инвалид первой группы, ему постоянно требуются дорогостоящие лекарственные препараты, ситуация осложняется тем, что необходимый препарат не зарегистрирован в Российской Федерации и приобретать его приходится за рубежом.

Начальник отдела организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Калужской области Алла Васина дала все необходимые разъяснения, уточнив, что, как только лекарственный препарат будет зарегистрирован в России, возможным станет его бесплатное предоставление нуждающимся.

«Лариса Левановна не опускает руки, помогает близкому человеку, в наше непростое время, в такой трудной жизненной ситуации мы не оставим её без помощи, — подчеркнул Юрий Моисеев. — На ближайшем заседании комиссии по предоставлению материальной помощи заявление Ларисы Левановны будет рассмотрено».