Калуга, 15 декабря, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского 15 декабря открылась фотовыставка, посвященная памятникам природы калужского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото Даниила Морозова. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области В экспозиции — 60 снимков, рассказывающих об уникальных калужских природных территориях

В совместном проекте профильного министерства и дирекции парков Калужской области участвуют 14 фотохудожников. В экспозиции — 60 снимков, рассказывающих об уникальных калужских природных территориях.

«Природа — это главный источник вдохновения всех творческих людей. Художественная фотография, помогает понять, как хрупка и неповторима природа калужского края, как важно сохранить её», — сказал на открытии вернисажа глава ведомства Владимир Жипа.

В 2020 году благодаря работе, проводимой в рамках регионального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма», природно-заповедный фонд Калужской области расширился. Сейчас его площадь составляет более 270 тысяч гектаров. Фотовыставка в научной библиотеке будет работать до 15 января 2021 года.