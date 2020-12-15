Калуга, 15 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги обсудили сегодня, 15 декабря, реализацию программы «Развитие образования». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, за последние годы в рамках программы в Калуге построено три новых школы и 16 новых детских садов, выполнен значительный объём ремонтных работ. В 2020 году запланировано приобретение (выкуп) помещений 1 этажа дома № 10 по улице Академической для размещения детского сада на 100 мест для детей раннего возраста, приобретение помещений 1 этажа на улице Азаровская для размещения детского сада на 140 мест для детей раннего возраста, приобретение дошкольного учреждения на 100 мест для детей раннего возраста в микрорайоне Северный на улице Дорожная. Также планируется приобретение (выкуп) дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне Дубрава.

Пресс-служба Городской думы Калуги На 100% закрыть потребность Калуги в педагогах пока не удаётся

Будет проведён капитальный ремонт здания детского сада на 300 мест на улице Знаменской. В 28 детских садах проведены ремонтные работы, для 18 детсадов — приобретено оборудование, инвентарь и игрушки. Выполнены работы по благоустройству территорий детских садов № 15, 103 и 104. Ведутся работы по капитальному ремонту здания детского сада № 81.

При подготовке к новому учебному году проведены ремонтные работы в 30 школах. Завершены работы по капитальному ремонту зданий школ №3, №14 и Лицея №9, являющихся памятниками архитектуры.

Школы №9, №15 и №24 стали победителями областного конкурса «Лучшие школы», в качестве поощрения из областного бюджета им было выделено по 2 миллиона рублей. Средства направлены на приобретение и монтаж учебно-лабораторного оборудования, информационных и интерактивных средств обучения, робототехники, конструкторов и оборудования для лингафонных кабинетов, приобретение спортинвентаря, музыкальных инструментов и электронно-цифровых ресурсов для организации дистанционного обучения.

Депутат Яков Казацкий затронул вопрос использования спортивных залов новых школ на Правобережье во внеурочное время: «Спортивные залы в новых школах строились по принципу физкультурно-оздоровительного комплекса, с отдельными входами, планировалась, что по вечерам там будут работать секции, как организована эта работа?»

Начальник управления образования Ольга Лыткина пояснила, что в спортивных залах новых корпусов школ №6 и №13 проводятся занятия по футболу и тхэквондо, работает ещё ряд секций, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические ограничения.

Яков Казацкий также обратил внимание руководства управления образования на состояние игрового поля школы №6. Как сообщила Ольга Лыткина, весной будут проведены работы по выравниванию поля. Депутат Андрей Иванов рекомендовал обратить пристальное внимание на ремонт школы №10 и тщательно подойти к выбору подрядчика. «Школы №10, №12 и №22 в микрорайонах Хрустальный, Тайфун и Солнечный переполнены, — отметил депутат. — Родителям приходится развозить своих детей в школы по всему городу». Как пояснила Ольга Лыткина, в 2024 году планируется строительство новой школы в микрорайоне Тайфун, также в планах возведение пристройки к школе №22.

Депутат Роман Коптеев задал вопросы по проведению мониторинга технического состояния зданий школ с деревянными перекрытиями и обеспеченностью школ города кадрами. По словам начальника управления образования техническое состояние зданий постоянно отслеживается, ни одна школа не находится в аварийном или предаварийном состоянии, в дальнейшем в ряде школ планируется ремонт в ходе которого деревянные перекрытия заменят металлическими. Что касается кадров, на 100% закрыть потребность в педагогах пока не удаётся, к работе в школах привлекаются студенты 4-х курсов педагогических вузов, проводится профессиональная переподготовка в рамках программы «Учитель для России».