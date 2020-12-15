Санкт-Петербург, 15 декабря, 2020, 17:25 — ИА Регнум. За 18 лет работы Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга ею было рассмотрено 400 ходатайств осужденных о помиловании. Положительная рекомендация была дана лишь по 20 ходатайствам, что составляет всего 5% от числа рассмотренных.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Эти факты сообщили 15 декабря в Смольном, где сегодня представили новых участников региональной комиссии по помилованию. Представление прошло в ходе заседания в режиме видеоконференцсвязи, в нем принял участие губернатор Александр Беглов.

Его постановлением в состав комиссии включены народный артист РФ Николай Буров, писатель Валерий Заворотный, председатель общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу, известный правозащитник Александр Холодов, председатель Общественного совета при Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО Юрий Третьяков.

По словам Беглова, новые члены комиссии — «уважаемые люди, они хорошо известны петербуржцам».

В Смольном напомнили, что, согласно Конституции РФ, решение о помиловании принимает только президент России, а общественные комиссии в регионах дают только экспертное заключение.

На сегодняшнем заседании Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга было рассмотрено четыре ходатайства. Ни одно из них поддержано не было.