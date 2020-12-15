Калуга, 15 декабря, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта» обсудила сегодня, 15 декабря, Городская дума Калуги. Как сообщает пресс-служба городского парламента, на реализацию программы в 2020 году было выделено 283 млн 356 тыс. рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Спортучреждений финансировалось в Калуге в рамках городской программы

В рамках программы финансировалась деятельность 18 спортивных учреждений, в которых культивируются 35 видов спорта. Калужские спортсмены приняли участие в 199 соревнованиях различного уровня. Высокие результаты были достигнуты в русских шашках, пауэрлифтингу, кикбоксингу, универсальному бою, фехтованию и легкой атлетике. На проведение ремонтных работ в спортивно-оздоровительных лагерях выделено 600 тыс. рублей.

1,5 млн рублей направлено на подготовку проектной документации и ремонт спортивного зала спортшколы «Торпедо», 450 тыс. рублей — на ремонт зала спортивной школы «Красная звезда».

900 тыс. рублей было выделено на ремонт входной группы, полов, стен и потолка в спортзале школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ. Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Андрей Макаров поднял вопрос о затянувшемся ремонте спортивной школы «Персей».

Как пояснил начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко, на ремонт спортшколы было выделено 7 миллионов рублей, для завершения ремонтных работа необходимо ещё столько же. В бюджете города средства не предусмотрены, но ремонт планируется завершить в 2021 году за счёт средств, сэкономленных на конкурсах и аукционах.