Москва, 15 декабря, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров сегодня, 15 декабря, вышел из 52-й городской клинической больницы г. Москвы, где с 30 сентября проходил курс лечения от COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров

Многодневную борьбу с заболеванием редактора, которое протекало в тяжёлой форме, в больнице лично возглавили доктор медицинских наук Сергей Васильевич Царенко и кандидат медицинских наук Георгий Нодарьевич Арболишвили, а последующую терапевтическую реабилитацию — Сергей Сергеевич Першиков.