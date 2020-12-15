Киев, 15 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Уголовное дело о коррупции возбудили на Украине в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщают 15 декабря «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Уточняется, что дело возбудило украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Другим фигурантом дела является экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

В деятельности этих людей усматриваются нарушения статьи УК Украины о злоупотреблении полномочиями должностным лицом. Их подозревают в том, что они содействовали незаконному переводу €62 млн со счетов украинского «Городского коммерческого банка» в австрийский Meinl Bank Aktiengeselschaft.

По версии следствия, Аваков и Гонтарева содействовали тому, что должностные лица «Городского коммерческого банка» «совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьёзный ущерб этому украинскому финансовому учреждению».

Напомним, «Городской коммерческий банк» обанкротился, в нём с 21 ноября 2014 г. действует временная администрация.