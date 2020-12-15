Москва, 15 декабря, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий банки сообщать о минимальной ставке по вкладу, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок надлежащего информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.

Инициатива направлена на повышение информированности физлиц об условиях вкладов.